وزير المالية: 275 جنيها الحد الأدنى لزيادة الأجور هذا العام

قال محمد معيط وزير المالية، إنه بعد 30 يونيو تم تحديد الحد الأدني للأجور لـ 2200 جنيه أما الآن ومنذ 1 يوليو فأصبح 2700 جنيه، متابعًا أنه لا بد التفرقة بين متوسط الزيادة على العلاوات الدورية 7% من قانون الخدمة المدنية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحد الأدني للأجور يقلل من مقدار التشوهات في المنظومة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحد الأدني لزيادة هذا العام بلغ 275 جنيها، مشيرًا إلى أنه غير منطقي تثبيت سعر السلعة لمدة 5 سنوات، خاصةً في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فقد ارتفعت أسعار القمح.

أنه يتم تطيبق زيادة الأجور من أول يوليو 2022، مؤكدا أن حد الإعفاء الضريبي الآن 24 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادات هي 3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

وأشار إلى أن الزيادة في الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة، لمنع حدوث تضخم مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار السلع عالميا.