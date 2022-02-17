طلب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لـ فاركو، من إدارة ناديه، تفعيل بند شراء عقد الحارس محمد صبحي، من الزمالك، ليستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويلعب صبحي، صاحب الـ23 عاما لصالح فاركو هذا الموسم، على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك، ونجح في تقديم أداء قوي رفقة الفريق وتواجده في المنتخب المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحاته، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فاركو يحتاج جهود محمد صبحي خلال الفترة المقبلة، طالبت من الإدارة تفعيل بند شراءه من الزمالك".

وأوضح: "القرار الآن في يد مجلس الإدارة من أجل اتمام الصفقة، الجميع يرى المستوى الذي ظهر به اللاعب معنا ومع المنتخب".

وشدد: "الأندية الصاعدة ستفيد الكرة المصرية ومنتخب مصر، هذا ما حدث في كأس أمم أفريقيا بظهور عمر كمال ومحمد عبد المنعم بشكل مميز".

واسترسل: "طموحنا هو البقاء في الدوري، والتعامل بشكل تدريجي مع المباريات، ويزداد الطموح مع تحقيق نتائج جيدة".

وأتم: "أسعى لتقديم تجربة مميزة مع فاركو خلال الموسم الجاري، مثل ما قدمته مع حرس الحدود من قبل".

وكانت إدارة فاركو، حصلت على خدمات صبحي على سبيل الإعارة، إلا أن العقد يتضمن بند أحقية شراءه من القلعة البيضاء، مقابل سداد 20 مليون جنيه.

وشارك صبحي الـ22 عامًا مع فريق فاركو في 9 مباريات في مسابقة الدوري المصري، واستقبل 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وفي سياق آخر استطاع فريق فاركو أن ينتصر بهدف نظيف على ضيفه إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق فاركو المركز الخامس في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة.