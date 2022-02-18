مستقبل وطن يختتم مسابقة أوائل الطلبة في كفر الشيخ

اختتمت اليوم الخميس، في المدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة المقامة برعاية حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ونظمت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بالمدرسة الثانوية الفندقية، بإشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى مرعي مدير عام التعليم العام، والدكتور سلامة الويشي المدير العام بالتربية والتعليم.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن المدارس الفائزة التي صعدت اليوم لتصفيات الجمهورية، هي: مدرسة مسير الابتدائية وحصلت على المركز الأول، ومدرسة بيلا الإعدادية بنات التي حصلت على المركز الأول، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق وحصلت على المركز الأول، مؤكدا أن مدارس محافظة كفر الشيخ تستحق أن تنافس بكل قوة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشناوي أمين التعليم والبحث العلمي بالحزب في المحافظة، وسامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والسيد الشافعي مدير إدارة مطوبس، وسامح داود مدير إدارة دسوق، ورضا عبد العزيز يونس مدير إدارة الرياض.