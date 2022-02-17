قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن المجلس كان ينادي خلال الفترات السابقة بتنمية المنتج المحلي والتركيز على الصناعة الوطنية، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن «الصناعة تحتاج إلى إعادة دعم واهتمام وبناء من جديد»، منوهًا بأن الصناعة هي القطاع الرئيسي الذي شارك الدولة في تحمل تحرير الصرف والإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى اعتراضه على قرار البنك المركزي، على اعتبار أن هذا القرار كان يحتاج إلى مراحل تمهيدية للوصول إلى هذه النقطة، قائلا: «الصناعة مريضة وتحتاج إلى علاج ودعم للصادرات، كي تستطيع منافسة الدول المجاورة».

وأكد أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، سيحمل الشركات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر اعتمادات بنسبة 100%، موضحًا أنه إذا كان المقصود من القرار وضع ضوابط وقواعد منظمة للعملية الاستيرادية، فإن هناك سبل وآليات أخرى تمكن ذلك.