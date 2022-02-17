وزير الخارجية البحريني: لا خلاف حول آلية الحوار مع قطر وننتظر الرد

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إن بلاده ليس لديها خلاف حول آلية الحوار مع دولة قطر بشأن القضايا العالقة طبقاً لبيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس من يناير 2021. مؤكداً التزام المملكة بما جاء في الإعلان.

وكشف وزير الخارجية البحريني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم رداً على سؤال حول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بأن "تأخر علاقات قطر مع البحرين سببها عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف" بأنه لا يوجد خلاف حول آلية الحوار الثنائي.

وأوضح الوزير أن مملكة البحرين وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات دون رد، واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته المباركة طوال أربعة عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء، وقد قام أمين عام مجلس التعاون بنقل الطلب البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب حتى الآن بالرد على هذا المقترح.