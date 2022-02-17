أمريكا وكندا توكدان أهمية العمل مع الحلفاء لفرض تكاليف باهظة على روسيا حال غزو أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة وكندا أهمية العمل مع حلفائهما وشركائهما لفرض تكاليف باهظة على روسيا ردا على أي عدوان عسكري آخر تشنه الأخيرة ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على خطر وقوع غزو روسي آخر لأوكرانيا.

وفي سياق منفصل، أعرب بلينكن مجددا عن تقدير الولايات المتحدة لاستضافة كندا الاجتماع الوزاري بشأن هايتي يناير الماضي، مشددا على أهمية إسهام المجتمع الدولي في جهود هايتي لتحسين الأمن وتشجيع عملية بقيادة شعب هايتي للتوصل إلى اتفاق يمهد مسارا سياسيا للمضي قدما.