الزراعة: عطاء كل فدان من الأراضي القديمة يعادل أكثر من 15 ضعفًا من الجديدة

قال الدكتور عباس الشناوي نائب وزير الزراعة لشؤون التخطيط والمتابعة، إنّ الدولة تنفق أموالًا ضخمة على استصلاح أراضٍ زراعية، واصفًا الأراضي القديمة بأنها معطاءة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ عطاء كل فدان من الأراضي الزراعية القديمة يعادل أكثر من 15 فدانًا من الأراضي الجديدة.

وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت إطلاق الكثير من التحذيرات بشأن عدم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أن الدولة وضعت إجراءات رادعة لمجابهة هذه السلوكيات.

ولفت نائب الوزير، إلى أنّ الدولة حريصة على المحافظة على الرقعة الزراعية من أجل موجات الردع منذ فترة طويلة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية.

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