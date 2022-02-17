قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ضاعفت موازنة البرامج التدريبية من 50 مليون إلى 1.1 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشباب المستهدف للتدريب من 4000 إلى 200 ألف في العام.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تخطط لإنشاء تجمعات للتخصصات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى إقامة تجمع للشركات المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن سبب اختيار هذا التخصص يكمن في أن القيمة به عالية، بالإضافة إلى أن مصر لديها قاعدة جيدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال يمكن البناء عليها وتنميتها تطويرها، معقبًا: «شعرنا أنه إذا جمعنا هذه الشركات في مكان واحد ووفرنا لها معامل حديثة وتقنيات من خلال شركات عالمية فإنها ستنمي الشركات المحلية وتساعدها على التطور والتوسع أكثر».

وذكر أن هناك أكثر 25 شركة ستعمل في هذا المجمع معًا، بالإضافة إلى توفير خمسة معامل على أحدث تقنيات لتستعملها هذه الشركات في تطوير تصميماتها وتحسينها، مع توفير دورات تدريبية للعاملين بها، لخلق نواة لصناعة مهمة مثل صناعة التصنيع الإلكتروني من هذا المجمع.