تعادل برشلونة الإسباني 1 / 1 مع ضيفه نابولي الإيطالي، في ذهاب ملحق بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المسابقة عن خسارة قاسية لبوروسيا دورتموند الألماني 2 / 4 أمام ضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، وفوز شيريف تيراسبول المولدوفي 2 / صفر على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، وريال بيتيس الإسباني على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / 2.

ورغم البداية الهجومية لبرشلونة، بادر نابولي بالتسجيل عن طريق نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 29، لكن الفريق الكتالوني أدرك التعادل في الدقيقة 59 عبر فيران توريس من ركلة جزاء.

وبذلك تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى مباراة الإياب الحاسمة، التي ستقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي يوم الخميس المقبل، حيث يتعين على أي منهما الفوز على الآخر من أجل بلوغ دور الـ16، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء لائحة الهدف الاعتباري من نظام المسابقات الأوروبية للمرة الأولى هذا الموسم.

وكانت اللائحة تنص على أنه في حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خارج ملعبه، على أن يتم منح الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه بطاقة الصعود للدور التالي.

وانتقل برشلونة للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ودع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مرحلة المجموعات، عقب حصوله على المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالدور الأول، ليفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الأولى منذ عدة أعوام طويلة .

في المقابل، اضطر نابولي لخوض الملحق، عقب حلوله ثانيا في مجموعته بدور المجموعات للدوري الأوروبي، خلف فريق سبارتاك موسكو الروسي، الذي بلغ دور الـ16 مباشرة بعد تصدره المجموعة.

وتلقى بوروسيا دورتموند خسارة قاسية ومفاجئة 2 / 4 أمام ضيفه جلاسجو رينجرز، ليتأزم موقف الفريق الألماني بشدة وتصبح مهمته في الاستمرار بالمسابقة القارية معقدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جلاسجو بهدفين نظيفين حملا توقيع جيمس تافيرنير وألفريدو موريلوس في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و41 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث أضاف جون لوندسترام الهدف الثالث لرينجرز في الدقيقة 49، قبل أن يقلص جودي بيلينجهام الفارق بتسجيله هدفا لدورتموند في الدقيقة 51.

وأعاد الفريق الأسكتلندي فارق الأهداف الثلاثة من جديد، من خلال هدف عبر النيران الصديقة في الدقيقة 54 عن طريق الفرنسي دان أكسيل زاجادو، مدافع دورتموند، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه، غير أن البرتغالي رافاييل جوريرو أحرز هدفا ثانيا للفريق الألماني في الدقيقة 82.

وبات يتعين على دورتموند الفوز بفارق 3 أهداف خلال لقاء العودة، الذي سيقام بأسكتلندا الخميس القادم، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي انتقل إليها بعد إخفاقه في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال.

واحتل دورتموند المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا، خلف أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، في حين اضطر جلاسجو للعب الملحق، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته في الدور الأوروبي، خلف ليون الفرنسي، الذي تربع على الصدارة.

واقتنص ريال بيتيس فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه زينيت، ليصبح قريبا من الصعود للدور التالي في البطولة.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم بيتيس بهدف مبكر عبر جويدو رودريجيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله ويليان خوسيه الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسرعان ما استعاد زينيت اتزانه ليدرك التعادل، بعدما أحرز هدفين عن طريق آرتيم دزيوبا ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقتين 25 و28 على الترتيب، لكن أندريس جوارداجو، أعاد التقدم لبيتيس مجددا، بإحرازه الهدف الثالث للفريق الأندلسي في الدقيقة 41.

وحقق شيريف تيراسبول المولدوفي، مفاجأة مدوية، بفوزه 2 / صفر على ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي.

وافتتح اللوكسمبورجي سيباستيان تيل التسجيل لشيريف في الدقيقة 43، فيما تكفل المالي آداما تراوري بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليضع الفريق المولدوفي قدما في دور الـ16 للبطولة، التي تحول إليها قادما من دوري الأبطال.