المصري للشؤون الخارجية: بلجيكا تسعى لتطوير التبادل التجاري مع القاهرة منذ تولي السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن استقبال دولة بلجيكا للرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم لمصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين لها خصوصية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن بلجيكا تسعى منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى وصول إجمالي حجم التجارة بين الدولتين إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2021

وذكر أن بلجيكا تنظر إلى مصر كجزء مهم وكبير في استقرار شرق المتوسط وشمال إفريقيا، بجانب الحفاظ على السلام، لأن مصر هي البوابة الحامية للمدخل الجنوبي لأوروبا، مضيفًا أن الأوروبيين يقدرون دور مصر المهم والمركزي خصوصا مع انتقال الجاليات الإسلامية والمهاجرين العرب إلى بلجيكا.

وأكد أن القمة الأوروبية الإفريقية الحالية مختلفة عما سبقها، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي بنى مؤسسات مهمة للعمل مع العالم الخارجي.

ولفت إلى أن الاستثمار المباشر في إفريقيا سيقلل من البطالة ويوقف الصراعات والنزاعات، مؤكدًا الأهمية الكبرى للقمة الأوروبية الإفريقية على العلاقات بين مصر وبلجيكا.