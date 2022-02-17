 مقتل 13 شخصا إثر سقوطهم في بئر أثناء حضورهم حفل زفاف شمالي الهند - بوابة الشروق
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مقتل 13 شخصا إثر سقوطهم في بئر أثناء حضورهم حفل زفاف شمالي الهند

نيودلهي - د ب أ:
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:37 م
لقي 13 شخصا حتفهم، جميعهم من النساء والأطفال، إثر سقوطهم في بئر أثناء حضورهم حفل زفاف في شمال الهند، بحسب ما أعلنه مسؤول محلي اليوم الخميس.

ووقع الحادث أمس الأربعاء في قرية "نيبوا نارانجيا" بمنطقة كوشيناجار في ولاية أوتار براديش.

وكان الضحايا يقفون على لوح صفيح معدني كان يغطي البئر الموجود في فناء، أثناء متابعتهم حفل "هالدي" (الذي يسبق مراسم حفل الزفاف)، وهو أحد الطقوس العديدة التي تقام كجزء من مراسم حفل الزفاف الهندوسي.

وقال إس. راجالينجام، قاضي منطقة كوشينجار، إن لوح الصفيح المعدني انهار بسبب ثقل الأشخاص الذين كانوا يقفون عليه، فسقط أكثر من 20 شخصا في البئر. ولقى 11 شخصا حتفهم على الفور، بينما تم انقاذ 15 آخرين، ثم لفظ اثنان منهم أنفاسهم الأخيرة فى المستشفى.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن الوفيات التي تم تسجيلها "تدمي القلوب"، وإن إدارة المنطقة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المصابين وأسر الضحايا.

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