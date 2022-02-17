رئيس موديرنا يتوقع الاقتراب من المراحل النهائية لجائحة كورونا

أعلن رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، أنه من "المنطقي" افتراض أننا قد نقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وردا على سؤال، حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال بانسيل في حديث لقناة "سي إن.بي.سي": "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".

وأضاف: "هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور متحور "أوميكرون" أو تطور فيروس SarsCov-2، سنرى فيروسات أقل ضراوة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "كنا محظوظين لأن متحور أوميكرون لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول العالم بسبب هذا المتحور"، قائلا: "من المتوقع أن نشهد طفرة أكثر قساوة من أوميكرون".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 15.47 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، و73162 حالة وفاة في نفس الفترة.