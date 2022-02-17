المرصد السوري: 150 مسلحا توجهوا نحو تركيا استعدادا لنقلهم إلى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة من المرتزقة السوريين حزموا أمتعتهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا في رحلة ارتزاق جديدة لهم.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن نحو 150 عنصرا من لواء «محمد الفاتح» التابع لما يسمى «الجيش الوطني» انطلقوا باتجاه تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم نقلهم إلى ليبيا بعد عودة ذات الرقم من المرتزقة من الأراضي الليبية إلى تركيا ومن ثم سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن للمرتزقة المقرر خروجهم اليوم إلى ليبيا مرتبات شهرية، بمقدار 300 دولار أمريكي يقبضها المرتزق في ليبيا، أو ما يعادل المبلغ بالليرة التركية أي 4000 ليرة تركية، تقبض في عفرين عبر شخص وكيل، فيما تخصم المصاريف الشخصية من تلك المرتبات.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 8 فبراير الحالي، بخروج دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، ضمت نحو 150 عنصرًا، من لواء «محمد الفاتح» الموالي لتركيا، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العناصر المرتزقة الذين وصلوا الأراضي الليبية دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا انطلاقا من منطقة عفرين شمالي غرب حلب.