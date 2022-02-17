اتجهت أنظار العالم لأوضاع حجر جائحة كورونا في إستراليا مع قضية لاعب التنس الصربي الشهير نوفاك جوكوفيتش ورغم استطاعة جوكوفيتش المغادرة أخيرا إلا أن مئات اللاجئين يقبعون بمناطق الحظر الأسترالية محتجزين لمدد متوسطها سنتين وهي مدة تعادل 12 ضعفا لمدة الاحتجاز الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك 1459 مهاجرا غير شرعي محتجزين بأستراليا لمدد متفاوتة متوسطها 380 يوما، بينما لا تتجاوز مدد الاعتقال للمهاجرين في أمريكا 55 يوما وأسبوعين فقط في كندا.

ومن بين المحتجزين، بحسب تقرير هيومان رايتس واتش، 117 شخصا تخطت مدة احتجازهم الـ5 سنوات، بينما أمضى 8 أشخاص أكثر من 10 سنوات داخل مقرات الاحتجاز الأسترالية.

وقدرت الحكومة الأسترالية نفقات إقامة عشرات المحتجزين بفندق بارك الذي جرى احتجاز اللاعب الصربي فيه بـ56 ألف دولار يوميا، بينما أكد محللون اقتصاديون أن إغلاق ذلك الفندق وحده يوفر 19 مليون دولار من أموال الضرائب.

وتقول سوفي مكلين باحثة أسترالية من هيومان رايتس ووتش، إن تلك الأرقام تظهر كم كانت أستراليا متفردة من حيث الإجراءات القاسية حيال اللاجئين التي لم تقدم عليها غيرها من الدول.

وتقول إلين بيرسن مديرة هيومان رايتس واتش بأستراليا، إن احتجاز المهاجرين بتلك الطريقة هو إجراء هادر للأموال وغير رادع للمهاجرين.

وطالبت الحكومة الإسترالية بعدم معاملة الفارين من العنف كأنهم مجرمون.

ويقول مهدي علي نازح إيراني من أقلية الأهواز، إنه أمضى 10 أعوام في مناطق الاحتجاز المختلفة حول أستراليا منذ قدومه كمهاجر.

يضيف أن النزلاء في فندق بارك يفكرون بالانتحار يوميا، وأن ما يحتاجونه هو استعادة حريتهم.