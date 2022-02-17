عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يرصد اقتحام عنزة «معزة» لمقر محكمة لبنانية في منطقة الجديدة شرق العاصمة اللبنانية بيروت، وتجولها داخله.

ودخلت العنزة إلى القاعة الداخليّة لقصر العدل في جديدة المتن، وحاول أحد الحاضرين القبض عليها لإخراجها، في حين لم يُعرف كيف استطاعت العنزة الدخول إلى المحكمة.

وسخر أحد اللبنانيين من اقحام العنزة للمحطمة بقوله: «جايي تحضر جلسة»، وعلقت فضائية «MTV» اللبنانية على الفيديو: «هو التراخي والإهمال، حتى الأمني، يظهر جليّاً من خلال هذا الفيديو الذي يظهر دخول عنزة إلى القاعة الداخليّة في قصر العدل في جديدة المتن».