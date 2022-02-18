الصين تنتقد وكالة الاستخبارات الإستونية بسبب تقرير لاذع

انتقدت السفارة الصينية لدى إستونيا وكالة المخابرات في تلك الدولة المطلة على بحر البلطيق إثر تقرير أصدرته الأسبوع الجاري قدم تقييما لاذعا للسياسة الخارجية لبكين والتكتيكات التي تتبعها في استهداف المنتقدين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

واتهمت وكالة الاستخبارات الخارجية الإستونية في تقريرها السنوي أمس الأول الثلاثاء الصين باستخدام دبلوماسية اللقاحات على نحو "عنيف ومخادع" خلال الجائحة، وبانتقائها أفرادا ومؤسسات تنتقد البلاد وجمع عناوين بريد إلكتروني خاصة في إستونيا.

وقالت السفارة في تالين عبر موقعها الإلكتروني: "إن فحوى التقرير المتعلق بالصين ليس له أساس واقعي على الإطلاق، حيث يعج بالافتراضات غير الموضوعية وبعقلية الحرب الباردة والأحكام الأيديولوجية المسبقة"، دون أن تشير إلى تفاصيل التقرير.

وأضافت السفارة: " يضع التقرير افتراضات خبيثة بشأن حسن النية لدى الصين، وهو غير مسؤول مطلقا".