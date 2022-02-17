أوركسترا تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية يقدم أشهر المؤلفات العالمية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا لفصل أوركسترا الأطفال والشباب بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تدريب وقيادة دكتورة نفين المحمودي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين، قدمها أوركسترا الأطفال، والذي تأسس عام ٢٠٠٦، و قدمت حتى الآن أكثر من ٣٠حفلا.

أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا بجميع مسارحها للحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٤، بهدف تنمية المواهب الفنية للبراعم و تبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم مجموعة متميزة من الأكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه، والكورال، والعود، والجيتار، والموشحات، والكمان، والبيانو، وفصل لذوى القدرات الخاصة.