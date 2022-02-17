الناتو: ما زلنا لا نرى انسحابا لقوات روسيا من الحدود الأوكرانية

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس إنه لا يزال لا يرى انسحابا للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، بعد يومين من إعلان موسكو أنها سوف تقلص القوات، والذي أنعش الآمال في انفراجة للوضع المتوتر.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج خلال محادثات لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يمكن أن تستمر، لكننا حتى الآن لم نر أي علامة على انسحاب أو خفض للتصعيد".

ومن ناحيته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن ما يقرب من 60% من القوات القتالية البرية الروسية يتركز الآن بالقرب من الحدود الأوكرانية، حرفيا 150 ألف فرد أو أكثر.

وتحشد روسيا الجنود والمعدات بالقرب من أوكرانيا منذ عدة أشهر، ما أثار مخاوف في كييف وعواصم غربية أخرى من أن خطط الغزو يحتمل أنها تجري على قدم وساق.

وجاءت تعليقات والاس بعد أن قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إنه على الرغم من بيانات موسكو بعكس ذلك، فإنها لا تزال ترسل قوات إلى الحدود - ربما ما يصل إلى 7 آلاف جندي في الأيام الأخيرة.

ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأزمة على هامش قمة بروكسل اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو سوف ترد اليوم الخميس على رسالة أرسلتها الولايات المتحدة بشأن مجموعة من المطالب الأمنية الروسية التي تم تقديمها في الأزمة الحالية.

وتشمل هذه المطالب الروسية عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو مطلقا، وأن يسحب الحلف قواته المتمركزة في شرق أوروبا منذ عام 2014.