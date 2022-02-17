قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تعويض المواطنين عن التضخم، مشيرًا إلى أن هناك أنواع من التضخم في الأسعار يتم تعويض المواطنين عنها وأنواع أخرى من التضخم لا تؤثر على المواطن لذا لا يتم تعويضه عليها.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الزيادة في الرواتب وصلت من 9 لـ 12% والمتوسط العام للزيادة أعلى من التضخم، مضيفًا أن التضخم بعد عامين الإصلاح الاقتصادي كان أعلى من الزيادات والآن الزيادات أعلى.

وأضاف، أنه لم يتم تخفيض الأموال الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، الموظفين شهريا تبلغ 30 مليار جنيه، والدعم بكل أنواعه يصل إلى 30 مليار جنيه في المتوسط ، وقسط المعاشات 15 مليار وغيرها، لدرجة أن الدولة قد تنفق 160 مليار جنيه في الشهر ونحو 2 تريليون جنيه سنويا.

وعن أزمة ماسبيرو قال محمد معيط، إن الدول تقوم بتحويل نحو 220 مليون جنيه سنويا للتلفزيون المصري، لافتا إلى أن خسائر مصر في عامي كورونا بلغت 400 مليار جنيه كنقص في الإيرادات، واللقاحات كلفت حوالي 15 مليار جنيه.