 هاني شنودة: ويجز أنهى مستقبل أغاني المهرجانات - بوابة الشروق
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هاني شنودة: ويجز أنهى مستقبل أغاني المهرجانات

حسام جودة
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:42 م

كشف الموسيقار الكبير هاني شنودة عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلا: "يعتبر موضة وستنتهي مع الأيام، فكل عصر غنائي يوجد به هذا النوع من الفن، ولكن الجديد في هذا العصر هو كلمات هذه الأغاني"، مشيرا إلى أنها سيئة للغاية وتفسد الذوق العام.

وقال شنودة، للشروق: "الدليل على كلامي أنها فترة وستنتهي، وجود مغني الراب ويحز الذي ظهر مؤخرا على الساحة الغنائية، وأخذ جمهور المهرجان بأكمله وأنهى هذه الظاهرة بشكل كبير".

وأضاف: "من وجهة نظري المزيكا التي يقدمها ويجز أفضل من المهرجان بكثير، وتعتمد على إيقاعات سريعة بتسعد الجمهور وهذا ما يحتاجه المستمعين هذه الفترة"، موضحا أن ويجز بيغني بشكل كويس وسيكون له مستقبل كبير.

 


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