تتسارع أحداث الأزمة الأوكرانية يوما تلو الآخر، إذ تصاعدت وتيرة التصريحات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، وبينما تؤكد واشنطن أنها لا ترى أي علامات على انسحاب روسيا من على الحدود الأوكرانية، تهدد موسكو بالرد عسكريا إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية مطالبها الأمنية، المتمثلة في خروج القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.

وفي التقرير التالي ترصد "الشروق"، أهم محطات الصراع الروسي الأمريكي على أوكرانيا خلال الأيام الماضية.

- 20 يناير 2022

عبرت 6 سفن إنزال حربية روسية بحر الشمال، بمحاذاة بريطانيا وتبعتها سفن أخرى من الأسطول الشمالي بحسب صحيفة "ديلي ميل".

- 24 يناير

واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا.

فيما حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من أن غزو أوكرانيا سيكون كارثة وعملا مؤلما وعنيفا وداميا.

- 25 يناير

البنتاجون يضع 8500 جندي أمريكي جاهزون للانتشار على وجه السرعة في القارة الأوروبية.

بينما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

- 31 يناير

مجلس الأمن يؤكد على أنه لا يوجد بديل عن الدبلوماسية في حل أزمة أوكرانيا.

- 2 فبراير

مسؤولون في البيت الأبيض يقولون إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم إرسال قوات إضافية إلى أوروبا بنحو 2000 جندي بولاية نورث كارولينا، إلى بولندا وألمانيا، فضلاً عن إرسال ألف جندي إلى رومانيا، يتمركزون بالفعل في ألمانيا.

- 3 فبراير

موسكو تدين القرار الأمريكي بإرسال المزيد من القوات إلى أوروبا لدعم حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

- 4 فبراير

تركيا تعلن استعدادها التوسط بين روسيا وأوكرانيا

- 7 فبراير

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ويقترح عليه"بناء ضمانات أمنية ملموسة" لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية.

- 11 فبراير

انتهاء محادثات "رباعية نورماندي" بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العاصمة الألمانية برلين، دون أن تسفر عن أي "نتائج ملموسة"، وفي الأثناء شارك 400 جندي روسي في "تدريب تكتيكي" في منطقة روستوف في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا.

- 15 فبراير

روسيا تعلن سحب جزء من قواتها على الحدود الأوكرانية وصور الأقمار الصناعية تكشف عمليات نشر جديدة لطائرات هجومية.

- 17 فبراير

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو، وحديث للرئيس الأمريكي جون بايدن يقول فيه إن واشنطن لا ترى أي علامات على انسحاب القوات الروسية ، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد" بأن روسيا "منخرطة في عملية كاذبة لامتلاك ذريعة للدخول".

وفي ذات الوقت، هددت روسيا بالرد عسكريا إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية مطالبها الأمنية.

وحذرت من زيادة المخاطر قائلة إنها تريد الآن خروج جميع القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا، وجاء التحذير في رد رسمي على رسالة أمريكية ترفض طلب موسكو بمنع أوكرانيا من عضوية الناتو.