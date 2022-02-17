تراجع كبير لسهم إريسكون بعد تصريحات رئيسها التنفيذي عن دفع أموال لتنظيم داعش

قال الرئيس التنفيذي لشركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون إن الشركة ربما تكون دفعت أموالا لتنظيم داعش الإرهابي في العراق حتى تتمكن من استخدام بعض الطرق هناك.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر سهم الشركة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 5ر14% تقريبا وهو أكبر تراجع يومي للسهم منذ يوليو 2017.

جاء اعتراف شركة إريكسون بدفع أموال للتنظيم بعد أن وجهت وزارة العدل الأمريكية في تشرين أكتوبر الماضي اتهاما للشركة بانتهاك اتفاق قيمته مليار دولار توصلت إليه مع ممثلي الادعاء الأمريكي في عام 2019 لإنهاء التحقيقات في قضايا فساد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي مقابلة مع صحيفة داجينز إندستري السويدية قال بورج إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون إن الشركة رصدت "مدفوعات غير معتادة يعود تاريخها إلى 2018" لكن الشركة لم تحدد أبدا المتلقي النهائي لهذه الأموال "ما رأيناه هو أن طرق النقل كان يتم شراؤها في المناطق الخاضعة لسيطرة المنظمات الإرهابية ومنها داعش".

جاءت تصريحات إيكهولم بعد بيان أصدرته الشركة في وقت متأخر أمس قالت فيه إنها مازالت "تستثمر كثيرا" في تحقيق يستهدف ضمان الالتزام عملياتها في العراق بالقواعد المقررة.

في الوقت نفسه سجلت سندات إريكسون البالغة قيمتها 500 مليون يورو والتي تستحق السداد عام 2029 أكبر تراجع يومي لها منذ أيار/مايو الماضي حيث تراجعت قيمتها السوقية بمقدار 2ر1 سنت إلى 7ر92 سنت لكل يورو من قيمتها الإسمية. كما ارتفعت تكلفة التأمين على قروضها ضد العجز عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران/يونيو 2020.