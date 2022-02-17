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المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ يزور ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن

وزير الارجية الامريكي جون كيري
وزير الارجية الامريكي جون كيري
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:23 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:23 م

توجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الخميس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري يسافر إلى مدينة ميونخ الألمانية، في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2022 لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك كيري في مناقشات حول العلاقة بين أزمة المناخ والأمن العالمي، وسوف يشجع النظراء على الوفاء بالتزاماتهم لمعالجة أزمة تغير المناخ وتعزيزها.

ويتميز مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام بحضور أمريكي بارز لطمأنة الحلفاء في سياق تداعيات الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. وقد أرسلت واشنطن كلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية انتوني بلينكن والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

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