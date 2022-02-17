مدرب فاركو: الفوز على إنبي جاء في التوقيت المناسب

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أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن الفوز على إنبي جاء في التوقيت المناسب بالنسبة له.

وحقق فاركو الفوز على انبي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية:«الفريق استحق الفوز علق انبي»، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا للغاية طوال اللقاء.

وتابع :«استفدنا من كأس الرابطة ونجحنا في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل»، مضيفًا:«جيفرسون ظهر بشكل جيد في المباراة وقدم مستوى رائع».