روسيا تجري مناورات حربية في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعا لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات.

وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وتابع البيان: "السفن (المشاركة) غادرت نقطة قاعدة أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين، للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".

وستعمل أطقم سفن الأسطول على إجراءات مشتركة للإبحار في مسيرة واحدة، وصد وسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي، وإجراء قتال بحري وهمي، بحسب "آر تي".

ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير، تجرى سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية.

وينصب التركيز الرئيسي للمناورات على تحديد إجراءات قوات البحرية والفضاء لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيط العالمي، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية التي قد تتعرض لها روسيا من اتجاهات البحر والمحيط.

ويشارك في المناورات من جميع الأساطيل الروسية أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، وحوالي 10000 عسكري.