 انقطاع المياه فى البدرشين.. مساء الجمعة - بوابة الشروق
الخميس 17 فبراير 2022 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

انقطاع المياه فى البدرشين.. مساء الجمعة

يارا صابر
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:05 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 8 من مساء غدا الجمعة إلى 4 من صباح السبت.

وأضافت شركة المياه، فى بيان اليوم، أن سبب انقطاع المياه يرجع لأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك