أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 8 من مساء غدا الجمعة إلى 4 من صباح السبت.

وأضافت شركة المياه، فى بيان اليوم، أن سبب انقطاع المياه يرجع لأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.