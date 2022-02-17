 روسيا تفرض غرامة مالية على جوجل - بوابة الشروق
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روسيا تفرض غرامة مالية على جوجل

وكالات
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:59 م
فرضت محكمة روسية، أمس، على عملاق الإنترنت، شركة "جوجل" غرامة مالية جديدة، وذلك لرفضها حذف محتوى محظور.

وقالت زولفيا جورنشوك، السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة تاجانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي في العاصمة الروسية فرض على "جوجل" غرامة إدارية قدرها 3.5 مليون روبل (حوالي 46 ألف دولار).

وأضافت أن المخالفة فرضت لارتكاب "غوغل" مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وهذه ليست الغرامة الأولى التي تفرض ضد "جوجل" (Google)، حيث تم في وقت سابق فرض غرامات لعدم إزالة المحتويات المحظورة في روسيا، بما في ذلك محتوى يتضمن دعوات للتطرف، فضلا عن رفض "غوغل" توطين البيانات الشخصية للروس على خوادم في روسيا.

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