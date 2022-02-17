 10 مارس.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتوجهان إلى الإسكندرية لإحياء حفل صوت السينما - بوابة الشروق
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10 مارس.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتوجهان إلى الإسكندرية لإحياء حفل صوت السينما

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم
مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:33 م

يستعد مسرح مكتبة الإسكندرية لاستقبال حفل "صوت السينما"، الخميس الموافق 10 مارس المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات "صوت السينما"، بداية من حفل قصر عابدين مروراً بدار الأوبرا المصرية، وصولاً إلى مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

بدأ فتح باب الحجز للحفل الكبير الذي يحييه الفنان مدحت صالح تشدو به مجموعة من أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، ويصاحبه في الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم والأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وتحتفي حفلات صوت السينما بالأعمال الغنائية السينمائية الرائعة والمتميزة من أغاني الأفلام القديمة، والعمل على إعادة احيائها وتقديمها مرة أخرى بتوزيع جديد ومواكب للفترة الزمنية.

ويأتي استقبال مكتبة الإسكندرية هذا الحفل باعتبارها ملتقى الفنون والآداب، وإحدى الصروح الثقافية في مصر والعالم ومركزا هاما للفن والثقافة عبر العصور.


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