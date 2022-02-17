أحمد ياسر ريان يواصل تحضيراته لمواجهة بشكتاش في الدوري التركي

شهدت تدريبات فريق ألتاي إزمير التركى، اليوم الخميس، مشاركة المحترف المصري أحمد ياسر ريان مع فريقه، استعدادا لمواجهة مستضيفه بشكتاش في الجولة 26 من الدورى التركي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ألتاي التركي صور من تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة بشيكتاش.

ومن المتوقع تواجد أحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي لفريقه أمام بشكتاش، باللقاء المقرر له بعد غد السبت ، ضمن مواجهات الجولة 26 من منافسات الدورى التركي.

ويحل ألتاى إزمير، بقيادة أحمد ياسر ريان، ضيفا على نظيره بشكتاش في الساعة 6 مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق ألتاي التركي، المرككز التاسع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري التركي، برصيد 22 نقطة، بعد مرور 25 جولة، في المقابل يحتل بيشكتاش المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وشارك أحمد ياسر ريان مع فريقه التركي فى 17 مباراة بالدوري هذا الموسم بدأ فيها أساسياً في 5 لقاءات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا واحد.