 البيت الأبيض: الهجوم الروسي ضد أوكرانيا لا يزال أمراً محتملاً - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: الهجوم الروسي ضد أوكرانيا لا يزال أمراً محتملاً

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:46 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:46 ص

أكد البيت الأبيض بالولايات المتحدة أن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا لا يزال أمراً محتملاً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم يمكن أن يبدأ في أي وقت، مضيفة أن واشنطن لا تأخذ المزاعم الروسية حول خفض التصعيد على محمل الجد.
وتابعت المسئولة الأمريكية "هناك ما تقوله روسيا وما تفعله روسيا"، محذرة من أن القوات الروسية لا تزال على الحدود مع أوكرانيا.
وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفضٍ للقوات يمكن التحقق منه على الحدود الأوكرانية.
وأوضحت ساكي أنها لا تملك معلومات بشأن الهجوم السيبراني الذي استهداف مواقع إلكترونية في أوكرانيا قائلة إن الخصوم يعملون على "إخفاء آثارهم" في الفضاء الإلكتروني.


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