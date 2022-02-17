توقف البحث عن 12 مفقودا بعد غرق قارب صيد إسباني قبالة كندا

قال رجال إنقاذ إن عملية البحث عن 12 من أفراد طاقم قارب صيد إسباني غرق قبالة ساحل المحيط الأطلسي لكندا توقفت أمس الأربعاء.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في هاليفاكس في تغريدة على تويتر: "للأسف، في الساعة الرابعة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش)، واستنادا إلى نتائج البحث الشامل الذي أجراه عدد كبير من طائرات وسفن البحث السريع على مدى الساعات الـ 36 الماضية، والبحث الذي يغطي أكثر من 900 نانومتر مربع، تم تعليق البحث عن الصيادين المفقودين الـ 12 على متن (القارب) فيلا دي بيتانكسو".

وتم إنقاذ ثلاثة فقط من أفراد الطاقم وهم على قيد الحياة بعد غرق القارب الإسباني ليلة الاثنين قبالة ساحل نيوفاوندلاند.

ونظرا لبرودة المياه الشديدة والبحار العاصفة، في المنطقة، لم تكن هناك أي احتمالات كبيرة للعثور على المزيد من الناجين.

ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.