رواية النقشبندي وفيلم تمساح النيل في ضيافة منى الشاذلي



تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع على فضائية CBC، مساء غد الجمعة، في تمام التاسعة مساء، الكاتبة والصحفية رحمة ضياء، صاحبة رواية "النقشبندي" الحاصلة على جائزة خيري شلبي.

تتحدث رحمة ضياء عن كيفية تحويل سيرة الشيخ سيد النقشبندي من سيرة ذاتية إلى رواية، وتكشف عن مفاجأة تتعلق بعدم حصول النقشبندي على اعتماد من الإذاعة.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، نبيل الشاذلي مخرج فيلم "تمساح النيل"، والذي يتناول سيرة بطل السباحة العالمي عبد اللطيف أبو هيف، ليكشف تفاصيل وجود ١٥ ساعة تسجيلات وثائقية تشمل سباقات ومقابلات مع البطل العالمي.

وفي فقرة أخرى، يحل ضيوفا طلبة كلية الطب من الوافدين بجامعة الإسكندرية، الذين قاموا بإعداد أغنية مهداة إلى الإسكندرية بشكل خاص ومصر بشكل عام.