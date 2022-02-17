 روسيا تسجل 180 ألفا و622 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 180 ألفا و622 إصابة جديدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 11:22 ص

سجلت روسيا 180 ألفا و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 14 مليونا و840 ألفا و502 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 343 ألفا و173 شخصا ، بعد تسجيل وفاة 790 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر في بيانه، أن إجمالي الذين تعافوا من الفيروس منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 11 مليونا و828 ألفا و475 شخصا عقب تعافي 185 ألفا و82 شخصا في الفترة نفسها.

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