8 ألف سيدة سعودية يتقدمن لوظيفة سائق قطارات سريعة

تقدمت 28 ألف سيدة سعودية لوظيفة قيادة القطارات السريعة، رغم أن العرض يطلب 30 امرأة فقط، ما يعكس رغبة النساء في كسر القوالب المجتمعية من أجل الحصول على فرص عمل متساوية لفرص الرجال في المملكة.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن شركة "رينف" الإسبانية المشغلة لخط القطارات السريعة في المملكة، أن عدد المتقدمات من المتوقع أن ينخفض للنصف، مع تصفية ضعاف اللغة الإنجليزية من بين المتقدمات، واللاتي ستتم تصفية أعدادهن بناء على عدة عوامل خلال شهر مارس المقبل.

ويتضمن العرض أن تقوم الحاصلة على الوظيفة بقيادة القطارات السريعة للشركة بين مدينتي مكة والمدينة، تبعا للشركة الإسبانية، وذلك بعد الحصول على دورة تدريبية لمدة عام بمرتبات شهرية.

وتشغل الشركة للوقت الحاضر 80 رجلا، بينما تدرب 50 آخرين.

يذكر أن السيدات في السعودية حصلن على حرية الحق في قيادة السيارة بمفردهن عام 2018، وخلال السنوات الماضية تضاعفت نسبة عمالة المرأة السعودية لتبلغ 345، لتعادل نصف نسبة عمالة الرجال.

ولا تزال المرأة السعودية تواجه التحديات المجتمعية لانحسار الدور الوظيفي للمرأة في قطاعي التعليم والصحة بشكل أكبر، بينما تبلغ نسبة البطالة بين السعوديات 21% تعادل 4 أضعاف معدلات البطالة بين الرجال السعوديين.