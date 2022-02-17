مصطفى فتحي يسجل في تعادل مثير للتعاون مع الاتحاد

سجل مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى صفوف التعاون السعودي هدفا في تعادل فريقه مع الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف فتحي مع التعاون في الدقيقة 59 بعدما تابع كرة أخطأ الحارس مارسيلو جروهي في التعامل معها ليسكنها الشباك، علما بأن الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله كان قد تقدم للاتحاد بهدف مبكر.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لفتحي مع التعاون منذ انضمامه إليه في يناير الماضي مقابل مليون دولار، حيث كان قد سجل ثنائية في الفوز "3-0" على الرائد بالجولة الماضية.

ويحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، أما التعاون فله 21 نقطة في المركز الـ 11.