افتتاح الخيول العربية بالبحيرة بمشاركة 220 حصانا عربيا أصيلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم افتتاح مهرجان البحيرة الخامس عشر للخيول العربية بمشاركة 4 دول عربية و220 حصانًا عربيًا أصيلًا.

وأوضح المركز الإعلامي المنظم للمهرجان، أن الدول المشاركة بالمهرجان هي "السعودية والأردن والكويت والبحرين".

ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام بعروض للخيول من خلال 220 حصانًا عربيًا أصيلًا منها 100 حصان في مسابقة أدب الخيل و120 حصان فى مسابقة الجمال.

وافتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المهرجان مرحبًا بالدول المشاركة وبفكرة المهرجان التي توضح مدى جمال الخيل العربي الأصيل.

وبدأت المسابقة بعروض خيلية للدول الأربع المشاركة على أن يليه عرض خيلي لأحصنة الجمال لدولة الأردن، ثم عرض خيلي لأحصنة الأدب والجمال لدولة السعودية، ثم عرض خيلي لأحصنة الجمال بدولة الكويت، ثم عرض لأحصنة الجمال والأدب لدولة البحرين.