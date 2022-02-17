فرنسا تستعد لإضفاء الطابع الرسمي لانسحابها من مالي

أوشك الجيش الفرنسي في مالي على إنهاء مهمته، وتستعد فرنسا لإعلان انسحابها رسميًا من البلاد، بعد أكثر من تسع سنوات من النضال ضد الإرهابيين في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا صحفيًا في قصر الإليزيه، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وسيعلن خلال هذا المؤتمر الصحفي، القرارات التي تم اتخاذها الليلة الماضية في إطار قمة تضم عدد من القادة الأوروبيين والأفارقة، حسبما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية اليوم في موقعها على الإنترنت.

وتتمركز قوات الجيش الفرنسي منذ عام 2013 في مالي، البلد الذي يعاني من انتشار الجماعات الإرهابية التي تجتاح أيضًا دول الساحل الأخرى.

وتدخلت باريس لوقف تقدم الجماعات المتطرفة على الأراضي والتي تهدد العاصمة المالية باماكو، ثم شكلت عملية إقليمية واسعة النطاق لمكافحة الإرهابيين ويُطلق عليها اسم "برخان"، كما نشرت آلاف الجنود لمكافحة الجماعات المحلية المنتمية إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

ولكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية المحرزة في الميدان، لم تستعد الدولة المالية وجيشها السيطرة على الأراضي الواقعة في قبضة الجماعات الإرهابية.

وما فاقم خطورة الوضع، الإطاحة بالحكومة المالية في عامي 2020 و2021، ورفض تنظيم الانتخابات لعدة سنوات، ومواجهًا تزايد المشاعر المعادية للفرنسيين في المنطقة.