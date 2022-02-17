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واصل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة انتصاراته في الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري المصري، بتغلبه على مصر للبترول بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة بعد مرور 8 جولات وقبل جولتين من ختام الدور قبل النهائي.

بينما نجح الزمالك في تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثانية قبل جولتين من النهاية.

وتم تقسيم الـ12 فريقا المتأهلين من الدور التمهيدي على مجموعتين لتقام ست جولات لتحديد المتأهلين للدور النهائي.

ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

وبعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

وضمنت فرق الأهلي والزمالك وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت تأهلها إلى الدور النهائي المكون من 8 أندية.