القوى العاملة: خطة لربط مناهج التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن خطة القوى العاملة لربط مناهج التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وذكرت الوزارة أنه الخدة تبدأ من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية.

وأشارت إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من اجمالى مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب.

أوضحت أنه سيتم العمل خلال الخطة، لتطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التى تركز على اتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة بالاضافة الى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الانجليزية، وستتعاون وزارتا القوى العاملة والتعليم، في العمل على تطوير المناهج بحيث تزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.