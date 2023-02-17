المعارض الروسي خودوركوفسكي لا يتوقع أي نوع من السلام في ظل بقاء بوتين في السلطة

قال معارض الكرملين الروسي ميخائيل خودوركوفسكي إنه من غير المرجح التوصل إلى سلام في أوكرانيا طالما ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة.

وتابع خودوركوفسكي من ميونخ يوم الخميس ليلة الافتتاح الرسمي لمؤتمر ميونخ للأمن "طالما بقي نظام بوتين في السلطة، فإن الحرب لن تنتهي".

وناقش خودوركوفسكي أفكارا من كتابه الجديد "كيف تقتل تنينا؟"

وقال إن الحرب في أوكرانيا تسببت في انقسامات عميقة داخل روسيا، مع حدوث انشقاقات حتى داخل العائلات. وأضاف أن هذه ليست حربا من الشعب الروسي.

وتابع أنه إذا قال 15% إلى 20% من الناس، في ظل ظروف الديكتاتورية، إنهم ضد الحرب، فينبغي اعتبار ذلك كثيرا.

ويعتبر أن "الدعم المؤثر" للحرب أو الرغبة في التجنيد في الجيش الروسي ضعيفة.

وقال إن بوتين يحاول إقناع الناس بأن سبب الحرب غير مهم، لكن تلك الهزيمة ستكون ضارة لهم ولعائلاتهم.

ودفع خودوركوفسكي بأنه إذا كانت روسيا اتحادية، فسيكون هذا بمثابة نموذج مضاد، وذلك بدلا من أن تكون دولة شديدة المركزية تحتاج إلى عدو خارجي لاستمرار وجودها.

يشار إلى أن خودوركوفسكي هو الرئيس السابق لشركة يوكوس النفطية المتعثرة حاليا وحكم عليه بالسجن بعد أن انتقد بوتين وقضى عدة سنوات في معسكر للاعتقال. ويقيم حاليا في لندن، وأجريت معه مقابلة في حدث يتعلق بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي يفتتح أعماله يوم الجمعة.

وينصب التركيز الرئيسي للحدث على حرب روسيا ضد أوكرانيا، وذلك قبل الذكرى السنوية الأولى لها في 24 فبراير.