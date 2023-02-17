جلسة مباحثات كويتية فلسطينية على هامش الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن

عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد إشتيه جلسة مباحثات على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ59 في ألمانيا تناولت التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المباحثات تناولت أيضا العدوان الأخير الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقدس ومقدساتها ولقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبحث أطر تعزيز الجهود الدولية لدعم وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الأمنية اليومية التي يعيشها.