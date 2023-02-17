شكرى يعقد مباحثات مع وزير خارجية الجزائر على هامش أعمال القمة الأفريقية

عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر الشقيقة، وذلك في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي يومي 18 -19 الجاري بأديس أبابا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، بأن الوزيرين بحثا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الشقيقتين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأضاف السفير أبو زيد ، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الوزير شكري علي ضرورة تكثيف العمل الإفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيّما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.