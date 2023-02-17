ماسك يغلق مقرين لشركة تويتر في الهند ويطلب من الموظفين العمل من المنزل

أغلقت شركة تويتر لموقع التواصل الاجتماعي اثنين من مقراتها الثلاثة في الهند، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، مما يؤكد خطة صاحب الشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لخفض النفقات واستعادة الاستقرار المالي للشركة التي استحوذ عليها العام الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة أن تويتر، التي أقالت أكثر من 90% من قوة العمل لديها في الهند أواخر العام الماضي، أغلقت مقرين في وسط نيودلهي ومومباي، مع استمرار العمل في مقرها بمدينة بنجالور والذي يضم معظم مهندسي الشركة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرئيس التنفيذي للشركة، ماسك، أقال موظفين وأغلق مقرات للشركة حول العالم في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار المالي لتويتر بحلول أواخر 2023.

وتعتبر الهند من الأسواق الرئيسية النامية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل ميتا بلاتفورمز وألفابيت، الشركة الأم لمحرك البحث الأمريكي جوجل، غير أن خطوة إغلاق مكاتب تويتر تشير إلى أن ماسك لا يعلق أهمية كبيرة على السوق الهندية في الوقت الحالي.

وأصبح تويتر في السنوات الأخيرة من أهم منصات التواصل الاجتماعي في الهند حيث يشهد الموقع مناقشات سياسة محتدمة، وهو يضم حساب لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يتابعه 5ر86 مليون شخص، غير أن العائدات التي يتم تحقيقها في الهند ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، كما أنها تواجه قيود رقابية صارمة للمحتوي ومنافسة متزايدة من مواقع محلية.