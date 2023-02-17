الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف قواعد اختبارات كوفيد للقادمين من الصين

يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف المتطلبات الخاصة باختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، للأشخاص القادمين من الصين، على الرغم من أن عددا من الدول الكبرى، بمختلف أنحاء العالم، ستبقي على نظمها المعمول بها.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس أن الدول الأعضاء فيه، اتفقت على التخلص التدريجي من متطلبات اختبار ما قبل المغادرة، بحلول نهاية فبراير، وستنتهي الاختبارات العشوائية التي يخضع لها المسافرون من الصين، بحلول منتصف مارس المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

زخففت بعض الدول، في التكتل، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، بالفعل قيودها.

وتسبب تخلي الصين المفاجئ عن سياسة "صفر كوفيد" أواخر العام الماضي، في موجة قياسية من الإصابات، والتي إلى جانب نقص البيانات الموثوق بها حول التفشي، أثارت مخاوف بشأن احتمال ظهور سلالات جديدة للفيروس.

وربما تنضم اليابان إلى الاتحاد الأوروبي، في تخفيف القيود قريبا، حيث تبلغ وسائل الإعلام المحلية أن البلاد تدرس تخفيف بعض القواعد بالنسبة للقادمين من الصين، في أقرب وقت من هذا الشهر.

لكن قائمة من الدول الأخرى، تبقي على القيود حتى الآن. ومازالت الولايات المتحدة وكندا واستراليا تطلب إجراء اختبارات، تكون نتيجتها سلبية للفيروس، بالنسبة للوافدين من الصين. ومازالت كوريا الجنوبية أيضا تطلب اختبارا، تكون نتيجته سلبية للفيروس، قبل الوصول إلى البلاد، حتى مع استئناف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للزائرين الصينيين.

وجاءت خطوة التخفيف بعدما قال كبار القادة في الصين، إن البلاد حققت "نصرا حاسما" على مرض "كوفيد -19"، حيث انخفضت أعداد الوفيات بصورة كبيرة.