تراجع تداعيات الطقس السيء الممطر بالإسكندرية

تراجعت تداعيات الطقس السيء الممطر الذى شهدته محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية بداية من أواخر يناير حتي الآن، وتشهد المحافظة اليوم الجمعة، طقس معتدل بارد مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40%، كما جاء في تقرير غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، في تصريحات صحفية خاصة للشروق، استمرار نشر السيارات والبدلات مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ومتابعة مناسيب المصارف الزراعية والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

ونوه رئيس الصرف، أنه تم الانتهاء تماما من رفع كل تجمعات مياه الأمطار في عدد 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

ولفت نافع إلى نتشار 5 سيارات متمركزة بكل حي و كذلك 10سيارات طوارئ و4 بدالات جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا؛ للتعامل مع المواقف الطارئة في نقاط التمركزات الرئيسة.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوي المواطنين؛ للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.