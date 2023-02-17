مصادر أمريكية: ترتيبات لزيارة وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ للهند الأسبوع المقبل

كشفت مصادر أمريكية، اليوم /الخميس/، أنه تجري ترتيبات لزيارة وفد رفيع المستوى من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى الهند خلال الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يقوم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر بزيارة الهند على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماعات مع أعضاء القيادة الهندية، وإنه يجرى وضع تفاصيل هذه الزيارة.

وأضافت المصادر أن مكتب السيناتور الديمقراطي تشوك شومر يتطلع لإجراء هذه الزيارة خلال الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، وذلك في إطار جولة تتضمن زيارة عدة دول، من بينها الهند، وأن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تقدما بدرجة كبيرة.

وقال مسئول أمريكي إنه من المتوقع أن تستغرق زيارة الوفد الأمريكي للهند يومين وتتضمن زيارة العاصمة نيودلهي ومدن أخرى، ولن تقتصر على عقد لقاءات سياسية، حيث من المتوقع أن يجتمع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مع بعض كبار رجال الأعمال الهنود أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستعطي مزيداً من قوة الدفع للعلاقات بين البلدين باستخدام الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال الدفاع والتجارة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعربت في وقت سابق عن تطلعها لقيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة لنيودلهي في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل؛ لعقد اجتماعات مع مسئولين هنود، وذلك قبل اجتماع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع زعماء التحالف الأمني الرباعي الذي يضم الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا في منطقة الإندو/ باسيفيك.