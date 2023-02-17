الجزائر وكوبا توقعان 8 اتفاقيات في مجالات الدواء والزراعة والرياضة والإعلام

وقعت الجزائر وكوبا على 8 اتفاقيات في العديد من المجالات، من بينها الصناعات الدوائية والزراعة، والشباب والرياضة والإعلام.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري-الكوبي برئاسة وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، ووزير التجارة الخارجية الكوبي رودريغو مالمييركا دياز، اليوم، بالعاصمة الكوبية هافانا .

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية -في بيان- أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة خطوة لتجسيد وتعزيز مشاريع التعاون الحالية بين البلدين، وكذلك فرصة لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات أخرى ليكون مبنيا على التكامل والمصلحة المشتركة.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على التوقيع مباشرة على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بعد تعديل بنود اتفاقية التعاون السابقة الموقعة في 30 يناير عام ٢٠١٨ بهافانا.

كما اتفق الطرفان على التحضير للدورة 24 لذات اللجنة خلال العام المقبل بالجزائر، على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.