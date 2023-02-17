إمام عاشور يشكر زملائه بعد هدفه الأول مع ميتييلاند

وجه إمام عاشور، لاعب ميتييلاند الدنماركي الشكر لزملائه في الفريق، بعد مساعدته على التأقلم سريعًا، وتسجيله للهدف الأول في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

وقال عاشور في تصريحات لصفحة النادي الدنماركي عبر موقع فيسبوك: "شعوري مختلف بعد تسجيل هدفا في مباراتي الأولى".

وأضاف: "الفضل يعود إلى زملائي في الفريق الذين ساعدوني على التأقلم سريعًا والانتماء للفريق. لقد شعرت أنني واحد منهم بالفعل".

وتابع لاعب خط الوسط: "انضممت إلى تدريبات الفريق منذ يومين، لكنني كنت أتدرب عبر برنامج تم وضعه من قبلهم".

وأتم إمام عاشور قائلًا: "سأعود الآن إلى الدنمارك رفقة الفريق، وسيكون التركيز حاليًا على المباريات في الدوري".

وكان عاشور قد سجل هدف ميتييلاند الوحيد في شباك سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

يُذكر أن إمام عاشور كان انضم لصفوف ميتييلاند قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 3.5 مليون دولار.