 الخزانة الأمريكية: الاقتصاد الأمريكي يواصل انتعاشه القوي من فترة الوباء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخزانة الأمريكية: الاقتصاد الأمريكي يواصل انتعاشه القوي من فترة الوباء

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 3:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 3:56 ص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية -في تقريرها المالي للسنة المالية 2022- أن الاقتصاد الأمريكي واصل خلال السنة المالية 2022 انتعاشه القوي تاريخيًا من الوباء وسط ظروف اقتصادية عالمية خطيرة بما في ذلك تداعيات الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا واستمرار اضطرابات فيروس كورونا المستجد في الخارج.
وقالت الوزارة -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن التقرير للسنة المالية 2022 يوضح انخفاضا بنسبة 50 في المائة في عجز الميزانية الفيدرالية وزيادة بنسبة 15 في المائة في الضرائب والإيرادات الأخرى مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتشاور مع مكتب الإدارة والميزانية، التقرير المالي للسنة المالية 2022 للحكومة الأمريكية اليوم، ويعرض التقرير الوضع المالي الحالي للحكومة ويناقش الموضوعات والاتجاهات المالية الرئيسية.

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