تنفيذ فعاليات مسرح المواجهة والتجوال لليوم الثاني على التوالي بقرى الوادي الجديد

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شهدت محافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي فعاليات مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح، والذي يقدم عروضه بقرى المحافظة في المراكز الإدارية الخمس؛ بهدف نشر الوعي الثقافي والفني للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا، ضمن خطة الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وقال ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إنه تم تنفيذ ثاني فعاليات مسرح المواجهة والتجوال في مسرح قرية ناصر الثورة بمركز الخارجة من خلال العرض المسرحي "101 عزل"، الذى تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح.

وأضاف أن العرض شهد حشدا جماهيريا

وحشدا كبيرا من طلاب المدارس وجماهير قري ناصر الثورة الذين أشادوا بالعرض المسرحي، وطالبوا بعرضه مرة أخرى خلال الأيام القادمة.

وأشار مكاوي إلى استمرار فرع ثقافة الوادى الجديد، تنفيذ خطة الأنشطة الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، بجانب تنفيذ كافة الفعاليات الثقافية والفنية من جانب وزارة الثقافة في ظل إعلان الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لسنة 2023.